Какое философское движение христианства способствовало появлению современного спорта?

Долгое время христианская церковь учила аскезе и смирению плоти, называя её помехой достижению вершин духа. В противовес этому в викторианской Англии возникла и набрала популярность концепция так называемого мускулистого христианства. Её проповедники объявляли развитие тела добродетелью, ведь оно помогает защищать слабых. Не только в Англии, но в США и других странах мускулистое христианство способствовало развитию спорта — например, прямо в подвалах храмов оборудовались боксёрские ринги, которые привлекали молодёжь не только на поединки, но и на службы. Движение стало одним из факторов, вдохновивших Пьера де Кубертена на возрождение Олимпийских игр.