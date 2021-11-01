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Где и когда звание птицы года получила летучая мышь?

Где и когда звание птицы года получила летучая мышь?

В Новой Зеландии для привлечения внимания к редким и вымирающим видам ежегодно проводят выборы птицы года. В 2021 году этот титул получила новозеландская длиннохвостая летучая мышь, хотя и является млекопитающим. Организация Forest & Bird объяснила решение включить её в список для голосования тем, что летучие мыши сталкиваются с теми же проблемами, что птицы.

Источник: Meduza / В Новой Зеландии птицей 2021 года стала длиннохвостая летучая мышь

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