Какая случайность привела к патентованию технологии трансляции музыки во время ожидания звонка?

Американский изобретатель Альфред Леви в 1962 году обнаружил проблему с телефонной связью на фабрике, которой он владел: если звонивших абонентов ставили на ожидание, они слышали музыку. Выяснилось, что один неподсоединённый ни к чему кабель касался металлической балки и стал своего рода антенной, передававшей сигнал расположенной близко радиостанции. Абоненты, впрочем, не сильно жаловались — ждать очереди, слушая песни, было даже приятнее. Через несколько лет Леви запатентовал эту технологию.