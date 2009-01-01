Где можно сыграть свадьбу в соборе из деревьев?

Недалеко от нидерландского города Алмере расположен так называемый Зелёный собор — насаждение из тополей длиной 150 м, шириной 75 м и высотой 30 м, по форме похожее на Реймсский собор. Здесь совершаются разнообразные церемонии: свадьбы, похороны, собрания. Задумавший этот проект Маринус Бузем недалеко посадил ещё одну копию собора, но уже из буков. Когда тополя начнут погибать, можно будет пользоваться уже выросшим буковым храмом, который впоследствии снова будет заменён тополиным.