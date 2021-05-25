В чём проявляется положительный экономический эффект от присутствия волков в экосистеме?

В штате Висконсин волки были полностью истреблены, но благодаря охранным мероприятиям их популяция частично восстановилась. Хотя волки причиняют ущерб фермерам-скотоводам, положительный экономический эффект от их присутствия в экосистеме вызван снижением количества ДТП. Многолетние наблюдения показали, что число аварий из-за столкновений с оленями в округах штата, где снова появились волки, на четверть меньше. Так происходит не только из-за прямого сокращения популяции оленей: волки часто передвигаются по открытым пространствам вдоль дорог, из-за чего олени меняют поведение и становятся в таких местах более осторожными.