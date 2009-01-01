Какое государство первым в мире возглавила женщина в результате выборов?

Генеральным секретарём ЦК Тувинской народно-революционной партии, а затем первым секретарём обкома ВКП(б) и позднее КПСС более сорока лет был Салчак Тока. Его жена Хертек Анчимаа-Тока после выборов в 1940 году стала Председателем Малого Хурала — парламента Тувы — и проработала на посту до вхождения республики в состав РСФСР. Юридически именно Председатель Малого Хурала возглавлял Тувинскую Народную Республику. Исходя из этого, Хертек стала первой в мире женщиной — выборным главой государства, хоть реальная власть и находилась в руках её мужа.