Из какого уникального материала произведено большинство одежды в КНДР?

В 1939 году группа японских и корейских учёных получила синтетическое волокно на основе поливинилового спирта, используя в качестве сырья известняк и антрацит, которое назвали виналоном. Позже в КНДР организовали массовое производство виналона, объявив его одной из основ идеологии чучхе. У жителей Северной Кореи одежды из него больше, чем из любых других искусственных или натуральных материалов, при том что больше нигде в мире виналон не получил широкого применения.