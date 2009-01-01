В каком озере есть специальные острова для дискуссий и соглашений?

В шотландском озере Левен есть крохотный островок, название которого переводится как Остров Дискуссии. Сюда приезжали живущие неподалёку горцы, имевшие какой-нибудь спор, например, относительно принадлежности земли. Когда конфликт улаживался, бывшие спорщики плыли на другой островок в этом же озере — Остров Соглашения, где утверждали и отмечали достигнутую договорённость.