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В каком озере есть специальные острова для дискуссий и соглашений?
В шотландском озере Левен есть крохотный островок, название которого переводится как Остров Дискуссии. Сюда приезжали живущие неподалёку горцы, имевшие какой-нибудь спор, например, относительно принадлежности земли. Когда конфликт улаживался, бывшие спорщики плыли на другой островок в этом же озере — Остров Соглашения, где утверждали и отмечали достигнутую договорённость.
Источник: Wikipedia / Eilean Munde