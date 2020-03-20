Чем отличаются танцы разных видов пчёл?

Карл фон Фриш, получивший Нобелевскую премию за расшифровку танца пчёл, предполагал наличие «диалектов» этого языка у разных видов пчёл. Учёные университета Вюрцбурга в 2020 году экспериментально подтвердили эту гипотезу. Как известно, пчела-разведчица в ходе танца сообщает своим сородичам угол и дистанцию полёта к медоносному растению. Длительность виляния брюшком пропорциональна расстоянию, но не абсолютному, а в отношении к характерному для данного вида радиусу облёта вокруг улья. Если сравнить китайскую восковую пчелу, у которой этот радиус составляет примерно километр, с индийской большой пчелой, у которой радиус в 2,5 раза больше, то для передачи расстояния, например, 800 метров первая будет вилять брюшком гораздо дольше второй.