Какой символ приняло Международное движение Красного Креста в качестве нейтральной эмблемы?

Эмблема Красного Креста не предполагала связи с религией, будучи простой инверсией флага Швейцарии, где возникло движение. Однако Османская империя отказалась её использовать, заявив о негативных ассоциациях с крестоносцами. Со временем равноправной эмблемой комитета, используемой в исламских странах, стал красный полумесяц, а называться он стал Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца. Хотя, например, в преимущественно мусульманской Индонезии на эмблеме общества остался крест. В 2005 году движение отвергло предложение сделать разновидностью эмблемы красную звезду Давида, а в качестве альтернативы утвердило нейтральный красный кристалл.