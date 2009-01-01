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Какие реальные события вдохновили съёмки фильма «Птицы»?

Какие реальные события вдохновили съёмки фильма «Птицы»?

Фильм «Птицы» был снят по мотивам одноимённого рассказа Дафны Дюморье. Другим источником вдохновения для Хичкока стали реальные события 1961 года в калифорнийском городке Капитола, когда огромные стаи птиц стали врезаться в дома и машины и выплёвывать наполовину переваренных анчоусов. В то время причина такого поведения была неизвестна, и только спустя долгое время после выхода фильма орнитологи определили, что всему виной отравление птиц токсичными водорослями.

Источник: Wikipedia / The Birds (film)

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