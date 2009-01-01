Какие реальные события вдохновили съёмки фильма «Птицы»?

Фильм «Птицы» был снят по мотивам одноимённого рассказа Дафны Дюморье. Другим источником вдохновения для Хичкока стали реальные события 1961 года в калифорнийском городке Капитола, когда огромные стаи птиц стали врезаться в дома и машины и выплёвывать наполовину переваренных анчоусов. В то время причина такого поведения была неизвестна, и только спустя долгое время после выхода фильма орнитологи определили, что всему виной отравление птиц токсичными водорослями.