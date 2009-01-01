Почему рекорд метания копья от 1984 года вряд ли когда-нибудь будет побит?

Копьеметатель из ГДР Уве Хон в 1984 году установил новый мировой рекорд, бросив снаряд на 104,80 м и всего пару метров не дотянув до края поля. Вскоре в конструкцию копья были внесены изменения, и отсчёт рекордов начали заново. Достижение немца вряд ли кто-то сможет побить: по состоянию на 2022 год максимальное расстояние броска копья нового образца не превысило 100 м. Женский рекорд метания копья старой конструкции, который тоже вряд ли будет превзойдён, составляет 80 м и принадлежит соотечественнице Хона Петре Фёльке-Мейер.