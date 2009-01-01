В какой европейской стране женщины традиционно теряли своё имя после замужества?

После замужества венгерские женщины традиционно меняли не только фамилию, но принимали полное имя мужа с добавлением окончания -né. Например, выходя за Иштвана Киша, девушка становилась Киш Иштванне и теряла данное ей при рождении имя. В последнее время законы и обычаи поменялись, и женщины имеют выбор: взять полное имя мужа, взять только его фамилию либо оставить всё как есть.