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В какой европейской стране женщины традиционно теряли своё имя после замужества?

В какой европейской стране женщины традиционно теряли своё имя после замужества?

После замужества венгерские женщины традиционно меняли не только фамилию, но принимали полное имя мужа с добавлением окончания -né. Например, выходя за Иштвана Киша, девушка становилась Киш Иштванне и теряла данное ей при рождении имя. В последнее время законы и обычаи поменялись, и женщины имеют выбор: взять полное имя мужа, взять только его фамилию либо оставить всё как есть.

Источник: Арзамас / 12 слов, помогающих понять венгерскую культуру

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