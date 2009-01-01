Какой косметический бренд отчасти обязан своим названием вазелину?

В 1915 году предприниматель Томас Лайл Уильямс обратил внимание на то, как его сестра подкрашивает ресницы смесью вазелина и угольной пыли. Он разработал рецепт производства устойчивого косметического средства и выпустил первую на американском рынке тушь для ресниц. Уильямс назвал её Maybelline, скрестив имя сестры Мейбел с вазелином, откуда и произошло название известного бренда.