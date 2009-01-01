Почему приём рекурсивного помещения изображений внутрь тех же самых изображений назван в честь какао?

В рекламных иллюстрациях широко используется рекурсивный приём, когда внутри изображения помещается его уменьшенная копия, в этой копии ещё одна копия и так далее до бесконечности (а, точнее, до пределов разрешения изображения). Этот приём называют эффектом Дросте, так как впервые его использовали на упаковке какао Дросте с изображением медсестры, несущей поднос с чашкой горячего шоколада и коробкой этого же какао. Хотя изобретателем эффекта иллюстратора Яна Миссета назвать нельзя — ещё в 14 веке Джотто изобразил на одном из триптихов кардинала Стефанески, предлагающего этот самый триптих Святому Петру.