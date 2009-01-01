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Зачем на трассы Тур де Франс наносят изображения бабочек или сов?

Зачем на трассы Тур де Франс наносят изображения бабочек или сов?

Шутники нередко рисуют на трассах велогонки Тур де Франс непристойности — например, фаллосы — в расчёте на их попадание в телетрансляцию. Поэтому организаторы гонки вынуждены нанимать специальных рабочих, едущих по трассе впереди пелотона. Не имея зачастую достаточного количества времени для полного стирания рисунков, рабочие просто слегка изменяют их, превращая, к примеру, в бабочек или сов.

Источник: Canadian Cycling Magazine / How the Tour de France disguises the phallic artwork on its route

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