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Зачем на трассы Тур де Франс наносят изображения бабочек или сов?
Шутники нередко рисуют на трассах велогонки Тур де Франс непристойности — например, фаллосы — в расчёте на их попадание в телетрансляцию. Поэтому организаторы гонки вынуждены нанимать специальных рабочих, едущих по трассе впереди пелотона. Не имея зачастую достаточного количества времени для полного стирания рисунков, рабочие просто слегка изменяют их, превращая, к примеру, в бабочек или сов.
Источник: Canadian Cycling Magazine / How the Tour de France disguises the phallic artwork on its route