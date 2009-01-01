Зачем на трассы Тур де Франс наносят изображения бабочек или сов?

Шутники нередко рисуют на трассах велогонки Тур де Франс непристойности — например, фаллосы — в расчёте на их попадание в телетрансляцию. Поэтому организаторы гонки вынуждены нанимать специальных рабочих, едущих по трассе впереди пелотона. Не имея зачастую достаточного количества времени для полного стирания рисунков, рабочие просто слегка изменяют их, превращая, к примеру, в бабочек или сов.