Где и когда на поле для гольфа появилась передвижная 19-я лунка?

Англичанин Марк Робертс — самый известный в мире стрикер, то есть человек, который выбегает обнажённым перед зрителями на спортивных соревнованиях. По состоянию на 2018 год он сделал 565 перформансов в 23 странах, чаще всего на футбольных матчах. Как уверяет сам Робертс, он готовится к каждой акции и старается прежде всего рассмешить зрителей. Например, в 1995 году он появился на престижном турнире по гольфу с надписью на спине «19-я лунка» и указывающей вниз стрелкой. В 2000 году он выбежал на матче Уимблдонского турнира с участием Анны Курниковой, демонстрируя слоган «Only the balls bounce», которым сама Курникова рекламировала в то время бюстгальтеры.