Вскоре после премьеры фильма «Соник 2 в кино» исполнитель роли Доктора Роботника Джим Керри объявил о перерыве в карьере со словами: «Если вдруг ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я вернусь». Спустя два года стало известно, что актёр согласился сняться в продолжении под названием «Соник 3 в кино», а режиссёр Джордж Фаулер рассказал о действительном использовании золотых чернил в экземпляре сценария, предназначавшегося для Керри, что обошлось студии в 100 000 $.