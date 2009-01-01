Новые факты теперь можно читать в Телеграме.
Почему Sony в своё время отказалась приобрести права на персонажей Marvel?
В 1998 году испытывавшая финансовые проблемы студия Marvel Entertainment предложила Sony Pictures за 25 млн $ купить права практически на всех своих персонажей. Однако руководство Sony со словами «Всем плевать на этих персонажей» заблокировало общую сделку, предпочтя приобрести права только на Человека-паука за 10 млн $ плюс 5% от выручки за фильмы с ним.
Источник: Quartz / Sony could have bought nearly all of Marvel’s movie rights for a bargain in 1998