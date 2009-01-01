Какая разновидность минерала сформировалась в результате хозяйственной деятельности человека?

После первого в истории испытания атомной бомбы Тринити на полигоне Аламогордо на месте взрыва нашли большое количество стекловидного материала, названного тринититом. Он представлял собой расплавленный песок преимущественно бледно-зелёного цвета с пустотами внутри. Подобные структуры, оставшиеся от других испытаний, тоже часто называют тринититом, хотя обнаруженный на Семипалатинском полигоне чёрный пористый материал окрестили харитончиком в честь учёного Юлия Харитона. А в результате аварии на Чернобыльской АЭС сформировался чернобылит — разновидность минерала силиката циркония с доходящим до 10% содержанием урана.