Где и когда исход войны мог быть решён в дуэли полководцев на слонах?

В королевствах Юго-Восточной Азии 11—16 веков на территории современных Мьянмы, Таиланда и Камбоджи были распространены дуэли на слонах. В них участвовали полководцы противоборствующих армий, примерно равных по силе. По взаимной договорённости исход всего конфликта решался в пользу победителя дуэли, что позволяло избежать многочисленных жертв на поле боя.