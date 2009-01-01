Что роднит растение ризофору с млекопитающими?

Живородящими бывают не только животные, но и растения. Прежде всего так называют те из них, что обладают способностью к вивипарии — прорастанию семян в ещё не зрелых плодах, которые остаются физиологически связанными с материнским растением. Подобные ростки можно увидеть на ризофоре и многих других манграх. Кроме того, существует вегетативное живорождение — образование побегов на листьях или в соцветиях, которые укореняются и развиваются в миниатюрные растеньица. Так размножаются, например, каланхоэ и некоторые папоротники.