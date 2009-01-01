В каком случае женщина оказывается на стеклянном обрыве?

Помимо широко известной метафоры стеклянного потолка — невидимого барьера, препятствующего подъёму женщин выше определённого уровня в иерархии в пропорциональных количествах — существует феномен стеклянного обрыва. Он заключается в том, что женщины чаще чем обычно получают лидирующие полномочия в компаниях или правительствах, то есть пробивают потолок, в периоды кризисов и экономических спадов. Исследователи предполагают, что стеклянный обрыв для женщин часто бывает единственной возможностью продвижения, которой они пользуются несмотря на повышенный риск неудачи. Организация, в свою очередь, даже в случае провала такого назначения может получить репутационную выгоду за счёт прогрессивных практик, вернувшись затем к традиционной мужской модели управления.