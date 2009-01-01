При каких обстоятельствах погиб самый молодой католический святой?

Польская семья Ульма в годы Второй Мировой войны прятала в своём доме евреев, за что в итоге в 1944 году была расстреляна. Спустя почти 80 лет их канонизировали в ранге мучеников под обозначением «Йозеф и Виктория Ульма с семерыми детьми». Это событие дало повод журналистам заявить о первом случае канонизации нерождённого ребёнка, ведь ко дню расстрела Виктория была только беременна седьмым. В официальном ответе Ватикана было указано, что ребёнок появился на свет в момент казни и, как указывают свидетели, лежал в могиле отдельно. Как многие другие святые мученики, ребёнок вполне имел право на этот статус, пройдя так называемое «крещение кровью».