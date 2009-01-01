В какой стране некоторые туалеты комплектуются раковинами для рвоты?

В туалетах баров и клубов немецкоязычных стран помимо привычного оборудования можно встретить специальные раковины для рвоты. Они отличаются сливом большого диаметра и снабжены ручками, чтобы пьяный человек мог держаться в процессе использования раковины. Вместо смесителя они комплектуются шлангом с душевой лейкой для удобства умывания и удаления остатков рвоты.