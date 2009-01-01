Какой поэт, будучи хорошим пловцом, не смог утопиться?

Греческий поэт Костас Кариотакис безуспешно пытался свести счёты с жизнью, бросившись в Ионическое море. Вернувшись домой, он дописал в предсмертную записку совет тем, кто умеет плавать, никогда не планировать самоубийство подобным способом. На протяжении десяти часов поэт раз за разом заглатывал большое количество воды, но всякий раз оказывался на поверхности. Впрочем, эта неудача не повлияла на решимость Кариотакиса: на следующий день он купил револьвер и застрелился.