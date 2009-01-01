При каких условиях человек под водой может находиться в состоянии контролируемого свободного падения?

Согласно закону Бойля — Мариотта, при постоянной температуре объём газа обратно пропорционален давлению. Применительно к погружённому в воду человеку это означает, что если близко к поверхности воды при заполненных воздухом лёгких он склонен всплывать, то с набором глубины достигается точка, после которой плавучесть становится отрицательной. Она индивидуальна, но в среднем равна примерно 10 метрам. Фридайверы в своих погружениях используют это свойство для свободного падения, принимая оптимальное положение тела и достигая необходимой глубины только за счёт действия гравитации. Затем им приходится затрачивать усилия, но уже для возвращения к поверхности.