В каком возрасте Ламин Ямаль впервые сфотографировался с Месси?

В 2007 году «Барселона» устроила благотворительную фотосессию для календаря с участием футболистов и каталонских малышей. В съёмках принял участие уже закрепившийся в основе, выигравший Лигу Чемпионов и получивший награду лучшему молодому игроку Европы «Golden Boy» 20-летний Лионель Месси. Ему в пару достался пятимесячный темнокожий малыш по имени Ламин Ямаль, позже поступивший в академию «Барселоны». По состоянию на 2025 год Ямаль тоже получил «Golden Boy», постоянно сравнивается с Месси и признаётся одним из самых перспективных футболистов мира.