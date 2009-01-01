Для чего немцы выкрали из оккупированной Франции весь торий, который смогли найти?

Во время Второй Мировой войны группа немецких учёных вывезла из оккупированной Франции весь торий, который смогла найти. Союзники думали, что он нужен немцам для очистки урана, который мог быть использован для производства атомной бомбы. Уж после войны выяснилось, что цель была куда прозаичнее: металл был реквизирован компанией Auergesellschaft, выпускавшей ещё с 1920-х годов радиоактивную зубную пасту Doramad. Владельцы компании, занятой выполнением военных заказов, заранее планировали стратегию производства в мирное время, рассчитывая обеспечить себе монополию на рынке подобных гигиенических средств.