Кто обязан подчиняться приказам Адмирала Небраски?

Штат Небраска расположен в самом центре США, а до любого из двух океанов его отделяют три других штата. Тем не менее, здесь с юмором подошли к именованию высшего почётного звания для его жителей: Адмирал Небраски. Звание не предполагает каких-либо обязанностей и никак не связано с настоящей армией. Однако на сертификате о его получении среди прочего указано, что губернатор Небраски обязывает подчиняться приказам Адмирала всех офицеров, моряков, головастиков и золотых рыбок.