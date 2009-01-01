Новые факты теперь можно читать в Телеграме и Инстаграме.
Кто обязан подчиняться приказам Адмирала Небраски?
Штат Небраска расположен в самом центре США, а до любого из двух океанов его отделяют три других штата. Тем не менее, здесь с юмором подошли к именованию высшего почётного звания для его жителей: Адмирал Небраски. Звание не предполагает каких-либо обязанностей и никак не связано с настоящей армией. Однако на сертификате о его получении среди прочего указано, что губернатор Небраски обязывает подчиняться приказам Адмирала всех офицеров, моряков, головастиков и золотых рыбок.
Источник: Wikipedia / Nebraska Admiral