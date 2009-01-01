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Каким противоречивым указом правитель китайского государства Ся укрепил обороноспособность своей столицы?

Каким противоречивым указом правитель китайского государства Ся укрепил обороноспособность своей столицы?

Хэлянь Бобо, правитель одного из китайских государств 5 века под названием Ся, за короткое время построил укреплённую столицу Тунвань. Для этого он назначил главным архитектором жестокого генерала, который имел обыкновение казнить рабочих, если остриё его меча входило в городскую стену хотя бы на дюйм. Сам Хэлянь Бобо издал указ не щадить занятых в производстве оружия кузнецов. Следовало казнить тех, что выковали доспехи, которые можно было повредить выпущенной из лука стрелой, как и тех, что изготовили стрелы, которыми нельзя было повредить доспехи. Историки не сообщают о реальном количестве жертв таких практик, но отмечают, что эти меры сильно повысили обороноспособность города.

Источник: Wikipedia / Helian Bobo

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