Для чего создали плакат «We Can Do It!» и где его показывали?

Широко известный американский плакат с изображением женщины и надписью «We Can Do It!», созданный в 1943 году, в военное время был практически неизвестен — он провисел всего две недели на фабрике «Westinghouse Electric». Предназначался плакат не для вербовки на фронт, но для укрепления морального духа рабочих. В массовую культуру изображение вошло лишь в 1980-х, когда с его помощью стали продвигать феминистические инициативы.