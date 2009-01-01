В какой стране тысячи собак ежегодно убивают ради удачной охоты?

Среди испанских охотников распространено давнее поверье, что для удачной охоты нужно убить свою собаку, причём как можно болезненнее. В качестве жертвы заводчики часто выбирают особей с плохими навыками. Согласно оценке, от 50 до 100 тысяч собак пород гальго и поденко ежегодно сжигают, отравляют, забивают и умерщвляют другими способами. Только в 2022 году была принята поправка в Гражданский кодекс Испании, по которой владелец домашнего животного больше не может считать его вещью и обязан обеспечивать ему достойную заботу.