Что знаменует собой День борьбы 2 января в канадском городке Уильямс Лейк?

В честь наступления нового года в Канаде установлен только один общенациональный выходной 1 января. В городке Уильямс Лейк 2 января отмечается дополнительный праздник — День борьбы. Это название подразумевает не память о каком-либо героическом событии, а банальную борьбу с похмельем.