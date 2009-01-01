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Что знаменует собой День борьбы 2 января в канадском городке Уильямс Лейк?
В честь наступления нового года в Канаде установлен только один общенациональный выходной 1 января. В городке Уильямс Лейк 2 января отмечается дополнительный праздник — День борьбы. Это название подразумевает не память о каком-либо героическом событии, а банальную борьбу с похмельем.
Источник: Vancouver Is Awesome / A city in B.C. has an actual civic holiday called Wrestling Day