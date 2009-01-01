За что корпорация Microsoft засудила школьника по имени Майк Роу?

В 2003 году увлекающийся веб-дизайном канадский школьник Майк Роу зарегистрировал домен mikerowesoft.com. Узнав об этом, корпорация Microsoft подала к нему иск за нарушения использования торговой марки ввиду фонетической схожести имени сайта с названием компании. В качестве компенсации Microsoft предложила всего 10$ — стоимость регистрации домена — чем вызвала большой резонанс в СМИ и общественную поддержку Майка. В итоге стороны заключили досудебное соглашение, согласно которому в обмен на домен Майк получил Xbox, семейную поездку на корпоративный фестиваль и бесплатное обучение по программе Microsoft Certified Professional.