С какой переданной по радио фразы началась Гражданская война в Испании?

В изданной осенью 1936 года в СССР книге «Героическая Испания» утверждалось, что военные мятежники активизировались одновременно по всей стране, когда 18 июля по радио было передано сообщение «Над всей Испанией безоблачное небо». Между тем, в испаноязычных источниках эта фраза не упоминается. Журналист-историк Давид Солара считает, что единого позывного вообще не было, и в каждой провинции выступления начинались независимо. Достоверно зафиксировано другое радиосообщение: «Правительство снова подтверждает, что на всём полуострове полное спокойствие».