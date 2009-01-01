Где и когда были распространены скульптуры в виде четырёхгранного столба с головой и фаллосом?

Древние греки в качестве межевых знаков, дорожных указателей, охранителей границ и ворот устанавливали особые скульптуры в форме четырёхгранного столба — гермы. Сверху столба высекалась голова Гермеса, а ниже прилеплялись мужские половые органы, поэтому предполагают, что изначально гермы возникли как проявление фаллического культа этого бога. Позже такие статуи стали увенчивать головами других богов и мифических героев, а затем и реальных знаменитых людей. Во времена европейского классицизма гермы вместе с другими античными архитектурными элементами снова вошли в моду, правда на этот раз в более целомудренном варианте.