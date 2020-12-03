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Где в 21 веке состоялись выборы, на которых победил Адольф Гитлер?
Намибия долгое время была немецкой колонией. На местных выборах 2020 года в одном из округов административной области Ошана победил выдвинувшийся от правящей партии кандидат по имени Адольф Гитлер Уумуна. Депутат заявил, что его отец, вероятно, не осознавал действительную роль Гитлера в истории, а сам он не собирается никого завоёвывать.
Источник: Lenta.ru / Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии