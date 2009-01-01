Почему для расстрела президента Экваториальной Гвинеи пришлось вызывать солдат из другой страны?

Первый президент Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиас Нгема, избранный в 1968 году, стал диктатором, развязал внутренний террор и привёл страну к коллапсу. Со временем он переселился из столицы в родную деревню и хранил в своём доме весь валютный запас государства, где он частично сгнил. Ему долго не могли ничего противопоставить, так как в народе он считался колдуном, однако в 1979 году возглавляемые его племянником военные всё же решились на переворот, но не смогли сразу поймать диктатора, сбежавшего в джунгли с двумя чемоданами валюты. Через две недели Масиаса Нгему задержали, а на суде его обвинили в убийстве 80 тысяч человек, при том что общее население Экваториальной Гвинеи тогда не превышало 300 тысяч. Из-за суеверий ни один житель страны не захотел участвовать в казни, поэтому к расстрелу пришлось привлечь взвод марокканских солдат.