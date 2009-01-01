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Почему для расстрела президента Экваториальной Гвинеи пришлось вызывать солдат из другой страны?

Почему для расстрела президента Экваториальной Гвинеи пришлось вызывать солдат из другой страны?

Первый президент Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиас Нгема, избранный в 1968 году, стал диктатором, развязал внутренний террор и привёл страну к коллапсу. Со временем он переселился из столицы в родную деревню и хранил в своём доме весь валютный запас государства, где он частично сгнил. Ему долго не могли ничего противопоставить, так как в народе он считался колдуном, однако в 1979 году возглавляемые его племянником военные всё же решились на переворот, но не смогли сразу поймать диктатора, сбежавшего в джунгли с двумя чемоданами валюты. Через две недели Масиаса Нгему задержали, а на суде его обвинили в убийстве 80 тысяч человек, при том что общее население Экваториальной Гвинеи тогда не превышало 300 тысяч. Из-за суеверий ни один житель страны не захотел участвовать в казни, поэтому к расстрелу пришлось привлечь взвод марокканских солдат.

Источник: Википедия / Масиас Нгема, Франсиско

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