Почему многие считают, что зодчих храма Василия Блаженного ослепили после завершения строительства?

В книге немецкого дипломата 17 века Адама Олеария «Путешествие в Московию и Персию» утверждается, что строителя храма Василия Блаженного после окончания работ лишили зрения, дабы он не сотворил другого подобного. Отсюда пошло растиражированное заблуждение об ослеплении Бармы и Постника, которые считаются главными зодчими собора. Сведений о таком наказании не приводится ни в одном другом источнике, включая «Пискарёвский летописец», где максимально подробно описана опричнина и государственный террор времён Ивана Грозного. О самих зодчих тоже ведутся споры: существует версия, что это был один человек, которого звали Постник Барма. В одной из летописей упоминается, как Постник участвовал в возведении Казанского кремля уже после начала строительства храма Василия Блаженного, что даёт ещё один аргумент противникам версии ослепления.