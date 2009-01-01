В какой спортивной лиге игроки могут быть обменяны на самих себя?

В североамериканской Главной лиге бейсбола при обмене игроков существует особое правило: по взаимной договорённости команд предметом торга может стать виртуальный игрок, имя которого будет названо позднее. Такая опция может быть использована, например, если одна из команд не нуждается в пополнении прямо сейчас, а позиция, которую нужно будет усилить в будущем, пока не ясна. Забавно, что несколько раз в истории лиги совершившие подобную сделку команды позднее выбирали целью своего же ранее обменянного бейсболиста. Последний раз это произошло в 2005 году: «Торонто Блю Джейс» отпустили в июле Джона Макдональда в «Детройт Тайгерс», однако в ноябре вернули его обратно.