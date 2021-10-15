Зачем Нил Армстронг после полёта на Луну посетил университетский семинар на тему посадки лунного модуля?

Нил Армстронг получил степень бакалавра в области аэрокосмической техники в Университете Пердью. Работая лётчиком-испытателем на авиабазе «Эдвардс», он почти завершил магистерский курс в Университете Южной Калифорнии, прежде чем поступил на работу в НАСА и переехал в Хьюстон. Уже после полёта на Луну Армстронг вернулся в университет, принял участие в одном семинаре, необходимом для окончания курса, и получил, наконец, степень магистра. Темой семинара были «Технические аспекты посадки модуля „Орёл“ на поверхность Луны».