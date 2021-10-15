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Зачем Нил Армстронг после полёта на Луну посетил университетский семинар на тему посадки лунного модуля?

Зачем Нил Армстронг после полёта на Луну посетил университетский семинар на тему посадки лунного модуля?

Нил Армстронг получил степень бакалавра в области аэрокосмической техники в Университете Пердью. Работая лётчиком-испытателем на авиабазе «Эдвардс», он почти завершил магистерский курс в Университете Южной Калифорнии, прежде чем поступил на работу в НАСА и переехал в Хьюстон. Уже после полёта на Луну Армстронг вернулся в университет, принял участие в одном семинаре, необходимом для окончания курса, и получил, наконец, степень магистра. Темой семинара были «Технические аспекты посадки модуля „Орёл“ на поверхность Луны».

Источник: Key Executives / Moonwalker Neil Armstrong Urges USC Grads To Stay Grounded With Principles, Strong Values

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