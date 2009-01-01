Какая техника управления контроллером позволяет добиться наивысших результатов в тетрисе?

Первое значимое соревнование по тетрису прошло в 1990 году в рамках Nintendo World Championships. Затем долгое время крупные турниры не проводились, и только в 2010 году был организован Classic Tetris World Championship, ставший затем ежегодным — как и 20 лет назад, участники играли на подключённой к ЭЛТ-телевизору консоли NES с оригинальным контроллером. С тех пор популярность тетриса как киберспортивной дисциплины неуклонно растёт, а вместе с тем появляются новые техники управления контроллером. Традиционная техника перемещения фигур заключалась в нажатии и удержании кнопок, однако в 2018 году широко распространился гипертаппинг — быстрое нажатие на кнопки большим пальцем с частотой до 10 раз в секунду и выше. С 2022 года все титулы и рекорды завоёвываются с помощью другой революционной техники — роллинга — которая заключается в расположении одного пальца поверх кнопки, в то время как пальцы другой руки с большой скоростью как бы перекатываются по контроллеру с задней стороны, толкая таким образом кнопку в статичный палец.