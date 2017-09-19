Для какой цели новые американские подлодки снабжаются контроллерами от игровых приставок?

Для новых подводных лодок, построенных в США, решили отказаться от традиционных громоздких джойстиков управления перископом в пользу контроллеров Xbox. Помимо дешевизны преимуществом такого решения является сокращение времени обучения экипажа, ведь практически каждый современный мужчина имеет опыт манипулирования таким контроллером с детства и быстро осваивает навык.