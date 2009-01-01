За счёт чего древнеримский бетон обладал высокой прочностью?

Многочисленные постройки эпохи Древнего Рима сохранились в том числе благодаря прочному бетону. Для его изготовления римляне смешивали при высоких температурах негашёную известь с вулканическим пеплом, который, в основном, добывали около Везувия. Бетон не получался полностью однородным — в нём оставались куски извести, что считалось недостатком этой технологии. Однако недавние исследования выявили, что именно эти обломки способствовали самовосстановлению материала: попадая в трещину, вода реагировала с известью, в результате чего образовывался насыщенный кальцием раствор, который постепенно затвердевал и заполнял трещину. Обычный современный бетон такими свойствами не обладает.