Где и когда бушевали криминальные разборки с участием фургонов для продажи мороженого?

В 1980-х годах в Глазго разгорелись войны мороженщиков, в ходе которых владельцы мобильных торговых точек громили фургоны друг друга и стреляли в лобовые стёкла. Продажа мороженого, однако, была лишь ширмой, используемой наркоторговцами. Кульминацией разборок стал поджог квартиры водителя одного из фургонов Эндрю Дойла, в результате чего он погиб вместе с семьёй и гостями.