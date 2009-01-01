Кто такие «махи», изображённые на картинах Гойи?

Махами в Испании 18 века называли горожанок низших сословий, бедных, но щегольски одетых и выделявшихся из толпы вычурной манерой поведения. На знаменитых полотнах Гойи «Маха одетая» и «Маха обнажённая» возлегает одна из таких женщин, но звали её совсем не Маха, как часто ошибочно считают. Среди работ художника есть менее известная «Махи на балконе», на которой изображены молодые куртизанки.