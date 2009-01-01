Где и когда модным женским хобби было распутывание тканей?

В эпоху Людовика XVI у проживавших в Версале женщин в моду вошёл парфиляж — совместное распутывание сшитых из золотых и серебряных нитей тесьмы, кружев и эполетов. Это хобби появилось в пику традиционному представлению о рукоделии как истинно женском занятии — его суть была не в «делании», а в «разделывании». Помимо деталей уже готовой одежды для парфиляжа использовали и специально произведённые уловившими новое веяние мастерами орнаменты, а расплетённые нити дамы часто отдавали на переплавку в слитки.