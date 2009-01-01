Каким образом спецслужбы несколько лет читали переписку бандитов по всему миру?

Канадская компания Phantom Secure продавала членам организованных преступных группировок переделанные смартфоны, в которых были отключены голосовые звонки и все обычные приложения, а также установлен особый мессенджер для обмена сообщениями по защищённому каналу. В 2018 году компанию закрыли, но один из сотрудников с целью уменьшения тюремного срока согласился сотрудничать с ФБР — он разработал аналогичный мессенджер под названием ANOM и использовал существующие связи для распространения телефонов с ним. Внедрение устройств в криминальные круги с помощью агентов под прикрытием началось в Австралии, постепенно число активных пользователей во всём мире выросло до 9 тысяч. На самих телефонах сообщения были защищены от перехвата, вот только на якобы безопасном прокси-сервере все они копировались и посылались на сервера ФБР. После их анализа спецслужбы 16 государств провели 8 июня 2021 года скоординированную операцию, арестовав 800 человек и изъяв свыше 40 тонн наркотиков, а также больше количество оружия и наличных денег.