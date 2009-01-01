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Каким образом спецслужбы несколько лет читали переписку бандитов по всему миру?

Каким образом спецслужбы несколько лет читали переписку бандитов по всему миру?

Канадская компания Phantom Secure продавала членам организованных преступных группировок переделанные смартфоны, в которых были отключены голосовые звонки и все обычные приложения, а также установлен особый мессенджер для обмена сообщениями по защищённому каналу. В 2018 году компанию закрыли, но один из сотрудников с целью уменьшения тюремного срока согласился сотрудничать с ФБР — он разработал аналогичный мессенджер под названием ANOM и использовал существующие связи для распространения телефонов с ним. Внедрение устройств в криминальные круги с помощью агентов под прикрытием началось в Австралии, постепенно число активных пользователей во всём мире выросло до 9 тысяч. На самих телефонах сообщения были защищены от перехвата, вот только на якобы безопасном прокси-сервере все они копировались и посылались на сервера ФБР. После их анализа спецслужбы 16 государств провели 8 июня 2021 года скоординированную операцию, арестовав 800 человек и изъяв свыше 40 тонн наркотиков, а также больше количество оружия и наличных денег.

Источник: Wikipedia / ANOM

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