Где группа энтузиастов уже более 25 лет строит средневековый замок, ограничиваясь технологиями того времени?

В 1997 году группа энтузиастов задалась целью построить средневековый замок, пользуясь только материалами и технологиями, которые были доступны в 13 веке — даже одежда рабочих шьётся вручную по средневековым фасонам. План замка, названного Геделон, был основан на чертежах французского короля Филиппа II Августа. Для возведения было выбрано место в Бургундии около заброшенного каменного карьера, рядом с лесом и прудом. Проект финансируется путём краудфандинга, также он получает доход от туристов, а число волонтёров сильно превышает количество оплачиваемых сотрудников. Косвенной пользой проекта стало заимствование восстановленных методов строительства при реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года.